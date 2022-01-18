Арабская коалиция объявила о начале бомбардировок после атак Йемена

Йеменские хуситы в понедельник атаковали аэропорт Абу-Даби, в результате чего взорвались три хранилища с топливом и погибли три человека.
Предположительно, хуситы задействовали беспилотники для атаки.
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Йеменские хуситы в понедельник атаковали аэропорт Абу-Даби, в результате чего взорвались три хранилища с топливом и погибли три человека.
Предположительно, хуситы задействовали беспилотники для атаки.
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