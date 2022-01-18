«Росатом» продолжит активное сотрудничество с казахстанскими партнерами

Последние события в Казахстане никак не отразились на активности Росатома в этой стране. «Росатом» не чувствует никакой смены позиций казахстанских партнеров в зависимости от событий последних дней. Мы активно работаем с нашими казахстанскими друзьями по вопросам развития атомной энергетики в Казахстане», — сказал руководитель атомной отрасли России Алексей Лихачев.
2022-01-18T00:33:22+03:00
2022-01-18T00:33:22+03:00
https://echo.msk.ru/news/2967322-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
00:33, 18 января 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…