«Росатом» продолжит активное сотрудничество с казахстанскими партнерами

Последние события в Казахстане никак не отразились на активности Росатома в этой стране. «Росатом» не чувствует никакой смены позиций казахстанских партнеров в зависимости от событий последних дней. Мы активно работаем с нашими казахстанскими друзьями по вопросам развития атомной энергетики в Казахстане», — сказал руководитель атомной отрасли России Алексей Лихачев.