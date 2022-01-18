Семерых протестующих убили сотрудники службы безопасности в Судане

Митинги начались с октября 2021-го после захвата власти военными во главе с Абдель Фаттах аль-Бурханом. Всего за этот период убили 71 участника митинга, сообщает France-Presse.

Протестующие регулярно выходят на улицы, несмотря на ужесточение мер безопасности и периодические отключения связи.

Захват военной власти вызвал международное осуждение и сорвал переход к гражданскому правлению после свержения в апреле 2019 года автократического президента Омара аль-Башира. Башир правил Суданом с 1993 года.