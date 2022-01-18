В России начинаются крещенские купания

В этом году купаний не будет в Улан-Удэ и Ханты-Мансийске, в Томской области, на Камчатке и в республике Тыва. Второй год закрыты иордани в Перми и Оренбурге. Также их не стали оборудовать в Красноярске и Сочи. В крупных городах России купания отменены не будут. Тем не менее, потребуется соблюдать антиковидные меры. У купелей будут дежурить спасатели, медики и полиция. В МЧС ожидают, что в купаниях поучаствуют более 1,3 миллиона россиян.
2022-01-18T00:07:20+03:00
2022-01-18T00:07:20+03:00
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00:07, 18 января 2022
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