Госпитализации детей с «омикроном» в США и Великобритании приближаются к максимуму за все время пандемии, — WSJ
В то время как в августе в Англии наблюдался пик в 160 педиатрических госпитализаций с COVID-19 для детей в возрасте 5 лет и младше, за неделю до 9 января это число достигло 576, отмечает журнал. «Теперь мы неопровержимо знаем, что это очень, очень заразный вирус. Мы знаем это из цифр, которые мы видим», — сказал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи во время брифинга в Белом доме.