2022-01-17T23:48:56+03:00
2022-01-17T23:48:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2967310-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:48,
17 января 2022
Более 40% финнов против вступления Финляндии в НАТО, — Helsingin Sanomat
Погрешность исследования составляет около 3,1%. За вступление в альянс высказались 28% опрошенных, еще порядка 30% финнов не смогли определиться с мнением. Это рекордные показатели с 2002 года.
Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может пройти очень быстро, но только если эти страны сами примут решение присоединиться.