Более 40% финнов против вступления Финляндии в НАТО, — Helsingin Sanomat

2022-01-17T23:48:56+03:00 2022-01-17T23:48:56+03:00 https://echo.msk.ru/news/2967310-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Погрешность исследования составляет около 3,1%. За вступление в альянс высказались 28% опрошенных, еще порядка 30% финнов не смогли определиться с мнением. Это рекордные показатели с 2002 года.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может пройти очень быстро, но только если эти страны сами примут решение присоединиться.