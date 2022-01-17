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23:40,
17 января 2022
ИКАО опубликовала отчет об установлении фактов в связи с инцидентом, связанным с самолетом Ryanair в Белоруссии
Доклад был предоставлен сегодня всем 193 государствам-членам ICAO — Международной организации гражданской авиации, включая 36 государств, избранных в настоящее время в совет учреждения.
Речь идет об инциденте с бортом Ryanair в Белоруссии: самолет совершил принудительную посадку, в нем находился один из критиков Александра Лукашенко, журналист Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега.