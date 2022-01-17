Боррель: ЕС согласен, что европейскую структуру безопасности надо пересматривать

«Пересмотр архитектуры безопасности — это не безумная идея, это можно делать таким образом, чтобы это устраивало всех. Если речь идет об этом, если в этом заключается цель России, то необходимо менять повестку дня и увеличивать число участников процесса пересмотра архитектуры безопасности», — отметил Боррель, его цитирует РИА Новости. К тому же, по словам верховного председателя ЕС, с 70-х годов прошлого века многое изменилось, например, распался Советский Союз.
2022-01-17T23:26:25+03:00
2022-01-17T23:26:25+03:00
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23:26, 17 января 2022
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