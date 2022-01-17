Боррель: Евросоюз продолжает осуждать попытку отравить Навального

2022-01-17T23:20:23+03:00 2022-01-17T23:20:23+03:00 https://echo.msk.ru/news/2967294-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

В заявлении верховного представителя ЕС Жозепа Борреля также говорится о последовательной дезинформирующей кампании против Алексея Навального и его соратников в государственных СМИ РФ. Боррель сожалеет об аресте Лилии Чанышевой, работавшей в структуре, принадлежащей Навальному, в Уфе.

Сегодня исполняется год с момента ареста и заключения российского оппозиционера.