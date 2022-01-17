Боррель: Евросоюз продолжает осуждать попытку отравить Навального
Сегодня исполняется год с момента ареста и заключения российского оппозиционера.
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Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…