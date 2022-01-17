Крайне правого кандидата в президенты Франции суд признал виновным в разжигании ненависти на почве расизма

Крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура суд признал виновным в разжигании ненависти на почве расизма и приговорил к выплате штрафа в размере 10 тыс. евро. Как передает телеканал France 24, его могут заключить в тюрьму, если он нарушит сроки выплат.