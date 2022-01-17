Крайне правого кандидата в президенты Франции суд признал виновным в разжигании ненависти на почве расизма

Крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура суд признал виновным в разжигании ненависти на почве расизма и приговорил к выплате штрафа в размере 10 тыс. евро. Как передает телеканал France 24, его могут заключить в тюрьму, если он нарушит сроки выплат.
2022-01-17T23:03:54+03:00
2022-01-17T23:03:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2967290-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:03, 17 января 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…