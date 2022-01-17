США по-прежнему рассматривают отключение России от системы Свифт в качестве санкции за возможное вторжение на Украины

Так в Белом доме прокомментировали публикацию в немецкой газете «Хандельсблат», где говорилось, что Запад отказывается от этой меры воздействия на Москву и готовит альтернативные рестрикции.

Отключение России от межбанковской системы источники в немецком правительстве назвали слишком деликатным шагом. В краткосрочной перспективе это приведет к дестабилизации финансовых рынков, а в среднесрочной – к созданию альтернативной платежной инфраструктуре, где США, возможно, уже не смогут доминировать.

Впрочем, от идеи наказать Россию за возможную агрессию против Украины Запад и не думает отказываться. Американские и европейские чиновники обсуждают идею нанесения удара по российским банкам. Причем, Берлин настаивает на исключениях, чтобы оставить возможность расплачиваться за импорт газа и нефти.

К вечеру понедельника Вашингтон по сути опроверг статью в немецком издании. Ни один из вариантов ограничений не снят с повестки дня, — заявил источник в Совете национальной безопасности США, на который ссылаются информагентства

Рубль сегодня вечером укреплялся на валютных торгах на фоне новостей о смене санкционной тактики США и Евросоюза, отмечает агентство Рейтер.