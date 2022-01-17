Адвокат: Против Навального возбудили новое уголовное дело

Как рассказала адвокат политика Алексея Навального Ольга Михайлова в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», против него возбуждено новое уголовное дело. Его обвиняют в оскорблении судьи и мошенничестве.

«Уголовное дело, которое было возбуждено по мошенничеству и неуважению к суду, а эти два уголовных дела были объединены. У нас было ознакомление с материалами дела. Но сегодня меня следователь вечером уведомил о том, что следствие возобновлено, соответственно, дело в суд пока уходить не будет», — рассказал О.Михайлова.

По словам адвоката, подробности озвучивать она не может в связи с подпиской о неразглашении.