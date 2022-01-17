Работники Балтийского завода в Петербурге не смогли попасть на работу из-за отсутствия прививки от коронавируса

Глава думских справедливороссом Сергей Миронов обратился к Генрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить, принуждает ли руководство Балтийского завода сотрудников к вакцинации от коронавируса. По словам депутата, ранее более 400 судостроителей пожаловались ему, что их отстранили от работы из-за отсутствия QR-кода.

Утром несколько десятков работников судостроительного предприятия этим утром встали в очередь перед производственной проходной. Причиной стал режим QR-кодов, который вступил в силу на заводе. При этом не все сотрудники, у которых нет цифрового сертификата остались сегодня дома – некоторые из них все-таки попытались попасть на работу.

Судостроители обратили внимание, что возле проходной дежурили полицейские и росгвардейцы. По данным городских СМИ, их заранее вызвало руководство завода, чтобы не допустить конфликтов. Сами сотрудники писали в соцсетях, что в соответствии с приказом они должны были показывать QR-код своему руководителю, а не на проходной. В пресс-службе Балтийского завода изданию «Фонтанка.ру» рассказали, что всего отстранили от работы порядка 20 процентов сотрудников – это около тысячи человек. Кроме того, на заводе опровергли сведения об очередях.

Со вчерашнего дня у работодателей Петербурга из сферы промышленности, строительства и транспорта появилось право отстранять сотрудников за отказ от вакцинации.