Российский суд посчитал, что годовой доход Google в РФ — 144 млрд руб, Meta — 39 млрд, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда. Таким образом, отмечает агентство, наложенные на компании оборотные штрафы составили 5% от их годового дохода.
2022-01-17T22:01:24+03:00
2022-01-17T22:01:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:01, 17 января 2022
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