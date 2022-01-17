Российский суд посчитал, что годовой доход Google в РФ — 144 млрд руб, Meta — 39 млрд, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда. Таким образом, отмечает агентство, наложенные на компании оборотные штрафы составили 5% от их годового дохода.