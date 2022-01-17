Британский министр обороны ждет российского коллегу Лондоне в ближайшие недели

Выступая в парламенте Бен Уоллес сказал, что пригласил Сергея Шойгу и готов обсудить вопрос, связанные с общими опасениями относительно безопасности. Глава ведомства считает, что прошедшие встречи показали, что НАТО готовок диалогу с Россией по широкому кругу вопросов.