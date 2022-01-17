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21:08, 17 января 2022

Минздрав утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса

Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Противопоказания к вакцинации против коронавируса устанавливаются бессрочно для граждан, с гиперчувствительностью к одному из компонентов прививки, тяжелыми аллергическими реакции.

Временные противопоказания к вакцинации устанавливаются в периоды острого течения сопутствующих заболеваний, обострения хронических заболеваний, и на 2-4 недели после выздоровления.

Беременность и грудное вскармливание считаются противопоказаниями для «Ковивака», «Спутника лайт» и «Спутника М», «Эпиваккороны» и «Эпиваккороны-н».



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