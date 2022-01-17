Профайл Порошенко исчез из перечня лиц, которые находятся во внутригосударственном розыске

Ранее данные сайта МВД Украины свидетельствовали, что экс-президент страны находится во внутригосударственном розыске. Его датой исчезновения было указано 24 декабря 2021 года.
2022-01-17T21:00:39+03:00
2022-01-17T21:00:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:00, 17 января 2022
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