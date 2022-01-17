Российские войска перебрасывают в Белоруссию в рамках проверки боеготовности

Глава Совета безопасности республики Александр Вольфович подчеркнул, что это не чрезвычайная ситуация. Еще в конце прошлого года президенты двух стран согласовали планы по проведению совместных мероприятий. Об этом сообщает агентство БелТА. Вольфович сказал, что Минск не может не волновать повышение военной активности стран НАТО вблизи белорусских границ.