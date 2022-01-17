Данные сайта МВД Украины свидетельствуют, что Порошенко находится во внутригосударственном розыске

Данные сайта МВД Украины свидетельствуют, что экс-президент страны Петр Порошенко находится во внутригосударственном розыске. Его датой исчезновения указано 24 декабря 2021 года. Между тем в данный момент Печерский суд Киева решает вопрос о мере пресечения для Порошенко.