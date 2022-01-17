Данные сайта МВД Украины свидетельствуют, что Порошенко находится во внутригосударственном розыске

Данные сайта МВД Украины свидетельствуют, что экс-президент страны Петр Порошенко находится во внутригосударственном розыске. Его датой исчезновения указано 24 декабря 2021 года. Между тем в данный момент Печерский суд Киева решает вопрос о мере пресечения для Порошенко.
2022-01-17T19:21:07+03:00
2022-01-17T19:21:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:21, 17 января 2022
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