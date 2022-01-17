Суд лишил прав родителей девочки, которая с рождения жила в перинатальном центре

Ребенка теперь смогут удочерить ее опекуны.

О юной москвичке, за 6 лет ни разу не покидавшей пределы московского перинатального центра, стало известно два года назад. Издание «Медуза*», признанное теперь российскими властями иностранным агентом, писало тогда, что ребенок живет и воспитывается в учреждении няней, ее пребывание оплачивают родители, но мать навещала ее изредка, а отца видела всего несколько раз. Семья была убеждена, что их дочь больна, поэтому ей требуется профессиональный уход.

Впрочем, врачи необходимость в стационарном лечении опровергли. После того, как на эту коллизию обратили внимание чиновники, родителей сначала ограничили, а сегодняшним решением Пресненского суда и вовсе лишили прав на ее дальнейшее воспитание. Теперь семья, в которой ребенок живет уже полтора года: сможет ее удочерить. Со слов ее нынешнего опекуна Юлии, девочка социализировалась. Она любит читать и рисовать, а осенью пошла в первый класс.

Биологических мать и отца обязали выплачивать алименты.

* Meduza - СМИ, признанное иностранным агентом.