Нурсултан Назарбаев, по данным прессы, ведет ожесточенные переговоры с президентом Касымом-Жомартом Токаевым о разделе активов. Как пишет газета «Гардиан» со ссылкой на источник со связями в республике, борьба за власть продолжается и нет никаких гарантий, что все закончится безболезненно.

Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет. После ухода сохранил за собой должность главы Совета безопасности, которая давала ему широкие полномочия. С начала протестов Назарбаев не появлялся на публике и не делал никаких заявлений. Токаев говорил, что сместил его с поста председателя Совбеза. Члены семья бывшего президента лишились должностей в крупных государственных компаниях.