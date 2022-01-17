В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении московского художника

Он соорудил на Марсовом поле инсталляцию в виде фекалий.

Художника Ивана Волкова сняли с поезда до Москвы, задержали и доставили в отдел полиции. Об этом рассказало сообщество молодых художников в своем Telegram канале. По данным издания Фонтанка.ру, против Волкова возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. В постановлении о возбуждении дела сказано, что художник умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, разместил арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета на Марсовом поле. По мнению следствия, своими действиями он осквернил могилу. Сам Волков рассказал в социальных сетях, что на лепку ушло около четырех часов, в процессе он использовал пищевые красители, а вдохновило его творчество петербургских художников. В прошлом году Волков уже сооружал аналогичную по форме и размерам скульптуру в Подмосковье. Он считает, что это зарождающаяся традиция.

На Марсовом поле похоронены участники обороны Петрограда от войск генерала Юденича, а также известные политические и военные деятели первых лет советской власти.