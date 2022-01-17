По сведениям немецкой газеты Handelsblatt, США и ЕС отказались от идеи отключить Россию от системы SWIFT. Как пишет издание со ссылкой на источники, вместо этого они рассматривают точечные экономические санкции против российских банков.
2022-01-17T18:54:51+03:00
2022-01-17T18:57:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:54, 17 января 2022
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