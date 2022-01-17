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18:54, 17 января 2022

Handelsblatt: США и ЕС отказались от идеи отключить Россию от системы SWIFT

По сведениям немецкой газеты Handelsblatt, США и ЕС отказались от идеи отключить Россию от системы SWIFT. Как пишет издание со ссылкой на источники, вместо этого они рассматривают точечные экономические санкции против российских банков.


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