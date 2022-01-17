ЕСПЧ отказался передавать в Большую палату дело об убийстве правозащитницы Эстемировой на дополнительное рассмотрение, сообщает «Новая газета». Таким образом, уже вынесенное постановление окончательно. ЕСПЧ не установил причастности к убийству Эстемировой российских властей.
2022-01-17T18:37:26+03:00
2022-01-17T18:40:29+03:00
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18:37, 17 января 2022
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