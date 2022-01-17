ЕСПЧ отказался передавать в Большую палату дело об убийстве правозащитницы Эстемировой на дополнительное рассмотрение, сообщает «Новая газета». Таким образом, уже вынесенное постановление окончательно. ЕСПЧ не установил причастности к убийству Эстемировой российских властей.