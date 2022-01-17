Американская фармкомпания Moderna начнет клинические испытания своей вакцины от штамма «омикрон» в ближайшие несколько недель, — сообщил глава компании Стефан Бансель. Данные компания надеется получить уже в марте. Также, по его словам, в планах Moderna — разработка ежегодного бустера, действие которого будет направлено и на COVID-19, и на грипп.
2022-01-17T18:27:32+03:00
2022-01-17T18:34:46+03:00
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18:27, 17 января 2022
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