Вооруженные силы Швеции сообщили, что три больших десантных корабля ВМФ РФ вышли из Балтики в Северное море

Начальник управления совместных операций вооруженных сил Швеции отметил, что корабли идут с грузом, пункт назначения неизвестен.
2022-01-17T18:14:49+03:00
2022-01-17T18:24:49+03:00
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18:14, 17 января 2022
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