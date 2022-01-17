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18:12, 17 января 2022

Печерский суд Киева решает в эти минуты вопрос о мере пресечения для бывшего президента Украины Петра Порошенко

Фото: EPA/OLEG PETRASYUK/ТАСС
Фото: EPA/OLEG PETRASYUK/ТАСС

Его подозревают в госизмене и спонсировании терроризма из-за поставок угля с территории самопровозглашенных республик Донбасса. Прокуратура просит взять политика под стражу с возможностью выплаты залога в 35 миллионов долларов. Сам он заявляет о многочисленных нарушениях в его деле и отрицает вину.

Вопрос об аресте решает судья Алексей Соколов, которого сам Порошенко будучи президентом назначил на эту должность еще в 2017 году. В суде и за его пределами — настоящее столпотворение. На улице с утра идет митинг, внутри – толпы сторонников политика и журналистов, многих из которых, к слову, не пустили на заседание. При этом туда попали коллеги Порошенко по Верховной раде и его супруга Марина.

Процесс открытый, несколько каналов ведут трансляцию из зала. Журналисты, работающие на месте, заметили, что экс-президент даже задремал во время выступления своего адвоката.

Ранее лидер партии «Европейская солидарность» Порошенко сообщил, что власти попытались назначить ему бесплатного адвоката. Высокопоставленный фигурант рассказал о нарушениях при вручении ему повестки на допрос и подозрение. Это, по его словам, должен был сделать лично генеральный прокурор. Документ он назвал макулатурой и туалетной бумажкой.
Прокуратура просит арестовать Порошенко на два месяца или отпустить под залог за 1 миллиард гривен. По действующему курсу это более 35 миллионов долларов.

Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы.


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