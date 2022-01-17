В «ОВД-Инфо» рассказали о свидетельствах использования системы распознавания лиц против участников митингов

Правозащитный проект «ОВД-Инфо»* опубликовал данные о том, как российские власти используют камеры и систему распознавания лиц против участников митингов и акций протеста. Как рассказала в эфире «Эха Москвы» аналитик «ОВД-инфо»* Татьяна Ускова, технология распознавания лиц почти не фиксируется в документах, и признаки ее использования на протестах в поддержку Алексея Навального искали в разных протоколах.

«Сейчас сама технология распознавания лиц не очень хорошо фиксируется в документах, почти не фиксируется. И мы искали признаки ее использования в разных протоколах, решениях судов, постановлениях и т.д. И основным указанием на то, что камеры как-либо использовались, было то, что полицейские прямо сообщали задержанным, что их выявили с помощью системы распознавания лиц», — рассказал она.

По словам Т.Усковой, далее выяснялось, что в протоколах фигурировали скриншоты с видеокамер уличного видеонаблюдения, с подъездных камер, фото и видео из интернета, и наличие фотографий с паспортов для сличения. «По разным признакам, если там указывался процент совпадения схожести изображений, можно было понять, что это система распознавания лиц. Вероятно, эти камеры использовались массово», — отметила аналитик Т.Ускова добавила, что в России существует закон «О персональных данных», и распознавание лиц им сейчас толком не регулируется. В «ОВД-инфо»* считают использование технологии вторжением в частную жизнь гражданина. * Российские власти считают «ОВД-инфо» иностранным агентом.