Суд признал законным внесение в реестр СМИ-иноагентов трех сотрудников «Голоса*». Иски по снятию статуса иноагента подавали Михаил Тихонов*, Артем Важенков* и Александр Лютов*. Как сообщил «Интерфаксу» адвокат Владимир Воронин, на этой неделе состоятся еще шесть судов по сотрудникам «Голоса*».
2022-01-17T17:32:27+03:00
2022-01-17T17:33:06+03:00
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17:32, 17 января 2022
* Движение в защиту прав избирателей «Голос» - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом. Михаил Тихонов - физлицо, признанное иностранным агентом. Артем Важенков - физлицо, признанное иностранным агентом. Александр Лютов - физлицо, признанное иностранным агентом.
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