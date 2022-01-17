Суд признал законным внесение в реестр СМИ-иноагентов трех сотрудников «Голоса*». Иски по снятию статуса иноагента подавали Михаил Тихонов*, Артем Важенков* и Александр Лютов*. Как сообщил «Интерфаксу» адвокат Владимир Воронин, на этой неделе состоятся еще шесть судов по сотрудникам «Голоса*».

* Движение в защиту прав избирателей «Голос» - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом. Михаил Тихонов - физлицо, признанное иностранным агентом. Артем Важенков - физлицо, признанное иностранным агентом. Александр Лютов - физлицо, признанное иностранным агентом.