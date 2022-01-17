Компания зятя Назарбаева продала долю в производителе аммиака «Казазот»

Компания зятя Назарбаева Тимура Кулибаева Joint Resources продала долю в производителе аммиака «Казазот». Также свои доли продали бизнесмены Динмухамед Идрисов и Ержан Достыбаев. В общей сложности продано 85% акций «Казазот», показателем выступило казахстанское ТОО Kazakhstan Petrochemicals.