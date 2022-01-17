Представитель правительства ФРГ призвала российские ведомства отпустить Алексея Навального из заключения

Уполномоченная германского правительства при МИД ФРГ по политике прав человека и гуманитарной помощи Луизе Амтсберг отметила, что приговор оппозиционеру последовал произвольно и был несоразмерным. Она напомнила, ранее освободить Навального требовал ЕСПЧ.