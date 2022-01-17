Представитель правительства ФРГ призвала российские ведомства отпустить Алексея Навального из заключения

Уполномоченная германского правительства при МИД ФРГ по политике прав человека и гуманитарной помощи Луизе Амтсберг отметила, что приговор оппозиционеру последовал произвольно и был несоразмерным. Она напомнила, ранее освободить Навального требовал ЕСПЧ.
2022-01-17T16:15:21+03:00
2022-01-17T16:15:21+03:00
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16:15, 17 января 2022
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