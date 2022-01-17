Суд в Кисловодске арестовал мужчину, который подозревается в убийстве ребенка

Ранее сообщалось, что семья оставила ребёнка у знакомой, которая жила с сожителем. Мужчина забрал ребёнка, а позже нанёс ему ножевые ранения.
Отмечается, что Следственный комитет назначил мужчине психиатрическую экспертиза.
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Ранее сообщалось, что семья оставила ребёнка у знакомой, которая жила с сожителем. Мужчина забрал ребёнка, а позже нанёс ему ножевые ранения.
Отмечается, что Следственный комитет назначил мужчине психиатрическую экспертиза.
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…