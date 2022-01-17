Суд в Кисловодске арестовал мужчину, который подозревается в убийстве ребенка

Ранее сообщалось, что семья оставила ребёнка у знакомой, которая жила с сожителем. Мужчина забрал ребёнка, а позже нанёс ему ножевые ранения.

Отмечается, что Следственный комитет назначил мужчине психиатрическую экспертиза.