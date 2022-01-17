Билеты на Олимпиаду в Пекине не поступят в открытую продажу

Их распределят среди определенных групп людей – сообщили в оргкомитете игр.

В Китае за последние несколько дней наблюдаются локальные вспышки ковида. При этом в стране принята стратегия так называемой «нулевой терпимости» к вирусу, поэтому показатели выше 100 заболевших в сутки считаются достаточно высокими. За прошедший день в стране выявлено более 220 случаев. Поэтому, несмотря на заявления Международного олимпийского комитета, который ранее обещал допускать на игры только болельщиков, проживающих в материковом Китае, планы организаторов были скорректированы. Учитывая, что ситуация в области контроля за эпидемией остается тяжелой, ради обеспечения здоровья и безопасности участников Олимпиады и зрителей, принято решение запретить открытую продажу билетов – сказано в сообщении на сайте оргкомитета. Отмечается также, что те, кто будет допущен на трибуны в качестве зрителей, должны будут обязаны строго соблюдать все

антиковидные меры до, во время и после просмотра соревнований. К примеру, для въезда в столицу нужно иметь, как минимум, два отрицательных ПЦР-теста. Первый из них нужно сдать за 48 часов до въезда в Пекин, второй – в течение 72 часов после приезда в город.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.