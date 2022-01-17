МИД ФРГ: «Северный поток — 2» пока не полностью отвечает европейскому праву, поэтому сертификация остановлена

«Северный поток — 2» пока не полностью отвечает европейскому праву, поэтому сертификация остановлена, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Она отметила, что при эскалации со стороны России Берлин примет «подходящие меры».
2022-01-17T15:52:06+03:00
2022-01-17T16:17:57+03:00
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15:52, 17 января 2022
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