Владимир Путин поручил кабмину увеличить объем средств на модернизацию первичного звена здравоохранения

Из-за роста стройматериалов.
Путин также поручил кабмину до 20 февраля сократить время на оформление врачом медицинской документации при внедрении информсистем в медицинские учреждения
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Из-за роста стройматериалов.
Путин также поручил кабмину до 20 февраля сократить время на оформление врачом медицинской документации при внедрении информсистем в медицинские учреждения
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…