Суд Грузии отменил штраф пенитенциарной службе за публикацию фото и видео с Саакашвили в тюрьме

Суд Грузии отменил штраф Специальной пенитенциарной службе министерства юстиции за публикацию фото и видео с Саакашвили в тюрьме. На опубликованных кадрах показывалось, как Саакашвили покупает продукты в тюремном магазине, а также этапирование из Тюрьмы Рустави в тюремную больницу. Штраф был выписан в декабре прошлого года в размере 2 тысяч лари.