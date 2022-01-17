Суд Грузии отменил штраф пенитенциарной службе за публикацию фото и видео с Саакашвили в тюрьме

Суд Грузии отменил штраф Специальной пенитенциарной службе министерства юстиции за публикацию фото и видео с Саакашвили в тюрьме. На опубликованных кадрах показывалось, как Саакашвили покупает продукты в тюремном магазине, а также этапирование из Тюрьмы Рустави в тюремную больницу. Штраф был выписан в декабре прошлого года в размере 2 тысяч лари.
2022-01-17T15:33:15+03:00
2022-01-17T16:06:56+03:00
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15:33, 17 января 2022
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