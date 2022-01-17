Евросоюз не получил письмо из России для признания сертификатов о вакцинации

Россия не отправляла в Европейский союз письмо с просьбой о признании ковид-сертификатов, – утверждает посол ЕС Маркус Эдерер. По его словам, в октябре прошлого года состоялась лишь техническая встреча представителей Москвы и Брюсселя по этому поводу, однако ситуация осталась неизменной. В настоящее время ЕС признаёт документы о вакцинации 33-х стран.

Взаимное признание ковид-сертификатов позволило бы совершать поездки по Европе, в частности, без одобрения российских вакцин Европейским агентством лекарственных средств.