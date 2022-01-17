Из перечня поручений президента Путина уберут пункты про законопроект о QR-кодах

Из перечня поручений президента Владимира Путина уберут пункты, которые касаются законопроекта о QR-кодах в общественных местах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, сильно изменились обстоятельства.

Госдума в конце прошлой недели отложила рассмотрение инициативы правительства. Как ожидается, сегодня совет нижней палаты парламента утвердит это решение.