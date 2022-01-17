Песков: в Кремле не следят за сообщениями об инциденте с участием генерала Баранова на охоте

В Кремле ничего не знают об инциденте, который, как утверждает ряд СМИ, возможно, произошел с начальником ГУВД Москвы Олегом Барановым на охоте. Об этом, отвечая на вопрос журналиста «Эха Москвы» Максима Курникова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава московской полиции Олег Баранов, как пишет интернет-издание Znak.com, мог участвовать в охоте, где пострадал человек. Ранение получил бизнесмен из Тверской области Вячеслав Сальников, – рассказал изданию его сын. Инцидент он комментировать не стал.

В свою очередь, в столичном управлении МВД сказали интернет-изданию Sota, что впервые слышат об инциденте на охоте с участием Баранова. Накануне там говорили, что их руководитель сейчас отдыхает, поскольку у него выходной.