В Эстонии сильный шторм оставил без электричества тысячи домохозяйств

Больше всего пострадали острова Сааремаа и Хийумаа. Местами сорваны крыши домов. Спасатели призывают местных жителей запастись едой и водой и без особой необходимости не выходить из домов. Скорость ветра на островах сегодня достигала 30-ти метров в секунду, – передает агентство Интерфакс.
2022-01-17T13:32:42+03:00
2022-01-17T13:56:13+03:00
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13:32, 17 января 2022
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