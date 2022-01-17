В Эстонии сильный шторм оставил без электричества тысячи домохозяйств

Больше всего пострадали острова Сааремаа и Хийумаа. Местами сорваны крыши домов. Спасатели призывают местных жителей запастись едой и водой и без особой необходимости не выходить из домов. Скорость ветра на островах сегодня достигала 30-ти метров в секунду, – передает агентство Интерфакс.