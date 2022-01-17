Посольство Казахстана в Объединённых Арабских Эмиратах не подтверждает информацию о пребывании в этой стране первого президента Нурсултана Назарбаева. В интервью агентству РИА Новости представитель дипмиссии посоветовал следить за официальными сообщениями по этому поводу.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что в международном аэропорту в столице Киргизии приземлились два частных самолета, принадлежащих семье Назарбаева. Один из них прибыл из Македонии, второй из Эмиратов. Спустя некоторое время оба борта покинули Киргизию.
Посольство Казахстана в ОАЭ не подтвердило информацию о пребывании у них экс-президента республики Назарбаева
Посольство Казахстана в Объединённых Арабских Эмиратах не подтверждает информацию о пребывании в этой стране первого президента Нурсултана Назарбаева. В интервью агентству РИА Новости представитель дипмиссии посоветовал следить за официальными сообщениями по этому поводу.