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12:38, 17 января 2022

Суд рассматривает два иска оппозиционного политика Алексея Навального

Суд во Владимирской области отказал в удовлетворении одного из исков Алексея Навального. Политик требует перечислить ему деньги, которые он заработал в заключении. Сегодняшнее решение отказать принял судья Иван Язев.
Суд рассматривал сегодня еще один иск Навального, в котором он оспаривает свою постановку на учет как склонного к экстремизму и терроризму. Как передает агентство РИА Новости со ссылкой на защиту политика, в этом требовании Навальному также было отказано.
Тем временем, сегодня исполняется ровно год с момента задержания одного из лидеров российской оппозиции. Это произошло в московском аэропорту, когда Навальный вернулся из Германии, где проходил лечение после покушения. В социальных сетях, которые от имени политика ведут его представители, сегодня появилось обращение Навального к россиянам. Он пишет, что самое главное – это ничего не бояться.


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