Суд рассматривает два иска оппозиционного политика Алексея Навального

Суд во Владимирской области отказал в удовлетворении одного из исков Алексея Навального. Политик требует перечислить ему деньги, которые он заработал в заключении. Сегодняшнее решение отказать принял судья Иван Язев.

Суд рассматривал сегодня еще один иск Навального, в котором он оспаривает свою постановку на учет как склонного к экстремизму и терроризму. Как передает агентство РИА Новости со ссылкой на защиту политика, в этом требовании Навальному также было отказано.

Тем временем, сегодня исполняется ровно год с момента задержания одного из лидеров российской оппозиции. Это произошло в московском аэропорту, когда Навальный вернулся из Германии, где проходил лечение после покушения. В социальных сетях, которые от имени политика ведут его представители, сегодня появилось обращение Навального к россиянам. Он пишет, что самое главное – это ничего не бояться.