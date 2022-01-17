В феврале пройдут совместные военные учения России и Белоруссии

Россия и Белоруссия в следующем месяце планируют провести совместные военные учения. Точная дата еще не назначена, но все вопросы с российской стороной уже решены, – рассказали в Министерстве обороны Белоруссии. Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко добавил, что задача маневров в отработке противодействия на западном и южном направлениях в отношении Прибалтики, Польши и Украины.
2022-01-17T12:34:29+03:00
2022-01-17T12:34:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:34, 17 января 2022
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