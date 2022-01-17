Увеличен размер пособия по беременностии и родам

В 2022 году минимальный размер декретного пособия вырастет до 63,9 тыс. руб. при обычных родах, и до 71,2 тыс. руб. — при осложненных родах, сообщает Минтруда РФ. Максимальный размер будет увеличен до 360 тыс. руб. и 401,3 тыс. руб., соответственно.