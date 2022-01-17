Племянник Назарбаева Самат Абиш уволен с должности первого зампреда главы КНБ

Племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева освободили от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности, говорится в распоряжении Касым-Жомарта Токаева. Самат Абиш занимал эту должность более 6-ти лет. Еще неделю назад на фоне протестов в республике поступали сообщения об отставке Абиша и даже о его возможном задержании. Однако тогда эту информацию отрицали как представители спецслужбы, так и руководство страны.

Тем временем еще один родственник Назарбаева покинул государственный пост. Зять экс-президента Тимур Кулибаев, который возглавлял Национальную палату предпринимателей, объявил о своей отставке. На прошлой неделе сообщалось об увольнении из национальных компаний еще двух родственников Назарбаева.