Нескольких сотрудников американского посольства в Москве высылают из России…

Группу сотрудников американского посольства в Москве высылают из России, в том числе шеф-повара дипмиссии Мишель Михаленко. Она написала на своей странице в Фейсбуке, что им аннулировали визы. Ранее в МИДе России сказали, что работники американского посольства, которые находятся в Москве более трех лет, должны будут покинуть страну к концу января. При этом в дипломатическом ведомстве обвинили США в том, что именно действия Вашингтона вызвали такой ответ Москвы. Как рассказал российский посол в США Анатолий Антонов, американские власти потребовали, чтобы к концу января покинули три десятка сотрудников российского посольства.
2022-01-17T09:25:04+03:00
2022-01-17T09:25:09+03:00
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09:25, 17 января 2022
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