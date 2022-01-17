Акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде стран

Акции в поддержку Алексея Навального и российских политзаключенных прошли в ряде стран. В частности, пикеты и митинги, приуроченные к годовщине ареста одного из лидеров российской оппозиции, состоялись в Болгарии, Чехии, Германии, США, Канаде и Испании. В них участвовали, в том числе, представители российской диаспоры.

Ровно год назад Навального задержали в московском аэропорту «Шереметьево», когда он вернулся из Германии, где проходил лечение после покушения. После этого московский суд отправил его в колонию, заменив условный срок реальным по делу «Ив Роше». Навального признали виновным в нарушении требований условного наказания.