Ученые прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом в России на конец января – начало февраля

Новый пик заболеваемости коронавирусом в России ожидается в конце этого месяца, – считают исследователи Вашингтонского университета. Они не исключают, что суточный прирост новых случаев превысит 85 тысяч заболевших. К концу февраля эта цифра может опуститься до 30-ти тысяч. Прогноз рассчитан на основе предыдущих тенденций, – пишет газета «Ведомости». Пока что, по данным оперативного штаба, накануне было выявлено более 29-ти тысяч новых случаев коронавируса. Суточный прирост зараженных стал расти с 7-го января, и только за три дня число новых случае в целом по стране увеличилось почти в 2,5 раза.
2022-01-17T08:57:44+03:00
2022-01-17T09:23:17+03:00
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08:57, 17 января 2022
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