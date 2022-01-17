Япония и Южная Корея сообщают о новых ракетных пусках КНДР

Ночью с территории КНДР стартовали две баллистические ракеты малой дальности. Пуски были осуществлены из пхеньянского аэропорта. Ракеты КНДР пролетели 380 км на высоте более 40 км и упали в Японском море. Это уже четвертые испытания за последний месяц.
2022-01-17T08:55:14+03:00
2022-01-17T08:55:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2966992-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:55, 17 января 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…