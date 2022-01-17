Япония и Южная Корея сообщают о новых ракетных пусках КНДР

Ночью с территории КНДР стартовали две баллистические ракеты малой дальности. Пуски были осуществлены из пхеньянского аэропорта. Ракеты КНДР пролетели 380 км на высоте более 40 км и упали в Японском море. Это уже четвертые испытания за последний месяц.