Япония и Южная Корея сообщают о новых ракетных пусках КНДР

Минувшей ночью с территории КНДР стартовали две баллистические ракеты малой дальности. По данным южнокорейской разведки, пуски были осуществлены из пхеньянского аэропорта. Ракеты КНДР пролетели 380 км на высоте более 40 км и упали в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии, говорят в Токио.

Это уже четвертые испытания Северной Кореей баллистических ракет за последний месяц. В минувшую пятницу, как сообщалось, Пхеньян запустил также две ракеты с железнодорожных платформ.